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Коронавирус станет сезонным заболеванием? В ВОЗ предположили окончание пандемии в скором времени

24 января 2022 15:11
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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса может в скором времени закончиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Коронавирус станет сезонным заболеванием? В ВОЗ предположили окончание пандемии в скором времени -1

Эксперт допустил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание, так как у людей будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, а у других за счет перенесенного заболевания. Но большинство европейских стран делают ставку все-таки на вакцинацию.

# Коронавирус # Ханс Клюге # Фотофакт

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