Коронавирус станет сезонным заболеванием? В ВОЗ предположили окончание пандемии в скором времени

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса может в скором времени закончиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперт допустил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание, так как у людей будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, а у других за счет перенесенного заболевания. Но большинство европейских стран делают ставку все-таки на вакцинацию.