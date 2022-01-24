Новости экономики за 24.01.2022

Что изменится в правилах обращения ветеринарных лекарств в ЕАЭС, почему цена на апельсиновый сок может вырасти и какова ситуация на крипторынке?
С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что изменится в правилах обращения ветеринарных лекарств в ЕАЭС, почему цена на апельсиновый сок может вырасти и какова ситуация на крипторынке?
С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 24 января евро и российский рубль подешевели, доллар окреп.
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