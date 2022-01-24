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Новости экономики за 24.01.2022

24 января 2022 19:07
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Что изменится в правилах обращения ветеринарных лекарств в ЕАЭС, почему цена на апельсиновый сок может вырасти и какова ситуация на крипторынке? 

С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 24.01.2022-1

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 24 января евро и российский рубль подешевели, доллар окреп.  

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Теперь требования к качеству и безопасности одни на всех. ЕЭК упростила ветеринарный контроль на границе ЕАЭС  

В Германии планируют привлекать ежегодно 400 тысяч работников из-за границы. Все из-за дефицита кадров  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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Нарастить объёмы и расширить линейку продукции. Как белорусские предприятия развивают импортозамещение?