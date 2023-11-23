Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинёва

Новости Молдовы. Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинева. Активисты требуют запрета ввоза украинской пшеницы, а также рассчитывают на личную встречу с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозтехника уже выстроилась перед зданием правительства в столице. Аграрии намерены провести на площади всю ночь. Фермеры требуют от властей своевременной поддержки на фоне проблем в экономике страны в целом и в сельском хозяйстве в частности. Сектор на грани банкротства, заявляют участники акции.