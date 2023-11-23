Прямой эфир

Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинёва

23 ноября 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинева. Активисты требуют запрета ввоза украинской пшеницы, а также рассчитывают на личную встречу с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинёва-1

Сельхозтехника уже выстроилась перед зданием правительства в столице. Аграрии намерены провести на площади всю ночь. Фермеры требуют от властей своевременной поддержки на фоне проблем в экономике страны в целом и в сельском хозяйстве в частности. Сектор на грани банкротства, заявляют участники акции.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов
23 ноября 2023 19:01

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов

Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной
23 ноября 2023 19:00

Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной

МЧС РФ: в Москве на Новом Арбате потушен пожар
23 ноября 2023 14:30

МЧС РФ: в Москве на Новом Арбате потушен пожар