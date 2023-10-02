В Германии отмечают спад во всех сферах жизни. Причина – ошибки в работе правительства

Новости Германии. Германия превратилась в «страну упадка». Как пишут европейские издания, сейчас в ФРГ наблюдается спад, причем во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешняя политика, экономика, конкурентоспособность, инвестиции и даже спорт – Германия начинает везде отставать от других стран. А главной причиной такого падения журналисты называют качество работы нынешнего правительства. Речь идет об ошибках, которые оно уже совершило и продолжает совершать.