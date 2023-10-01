Битва компроматов, слухи и фейки. Что происходит в Польше накануне электоральной гонки?

Новости Польши. Предвыборная гонка еще никогда не была такой грязной, говорят даже польские политологи, а в СМИ чуть ли не каждый день всплывают подробности новых скандалов, один грязнее другого, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Польско-польская война – так уже сами местные жители окрестили переполох в политической жизни страны в преддверии выборов. Счетчик уже работает в обратном направлении, до электорального события остается две недели. А потому тон избирательной компании становится все более резким. Ни дня без упрекающих строк, компроматов и абсурдных вбросов – штабы политсил не брезгуют в борьбе за верхушку, пожалуй, ничем.

Андрей Кузняк, житель Польши:

Вопрос в том, кто победит на выборах и какие обещания будут выполнены. Если у нас есть социальные расходы, то должны быть и доходы, верно? Я думаю, что отказ от некоторых инвестиций, которые не совсем нужны Польше, могут улучшить ситуацию. Однако дефицит бюджета огромен.

Согласно последним соцопросам, правящая партия имеет поддержку в районе 39 %, оппозиция – около 30 %, и основная борьба идет за неопределившийся электорат. «Право и справедливость» до конца намерена играть на разделении общества, страхах и агрессии. То есть речь об гораздо мощном инструменте по нынешним временам – эмоциях, а не о программах и обещаниях. Но сладко петь о то, что хотят услышать люди, в правящей партии умеют. Вот и премьер страны, кажется, нащупал нерв и так точно его вскрывает. Похоже, не брезгуя ни мировым, ни региональным авторитетом, да что уж говорить, противореча самому себе старой версии.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мы больше не передаем Украине никакого оружия, потому что мы сейчас вооружаемся. Если вы не хотите защищаться, у вас должно быть все необходимое, чтобы защитить себя. Это правило, которому мы следуем.

Но покупать ПиС умеет не только оружие. Кстати, за деньги Штатов, но и избирателей. Партия проводит весьма сомнительные для экономической стабильности программы. Чтобы сдержать рост цен перед выборами, на рынок выбросили топливо из стратегических запасов. При этом платит за банкет государство. Оно распродает резервы, чтобы притормозить инфляцию. Но ровно в полночь – точнее, сразу после выборов – карета снова превратится в тыкву.

Петр Бельский, директор экономических исследований (Польша):

Мы уже знаем проект бюджета на следующий год, и дефицит снова будет довольно большим. В этом году он на уровне 5 %, в следующем году правительство обещает на полпроцента ниже.

Польское правительство озвучило план повышения доходной части бюджета в 2024 году. Для этого сегодня вводят новые налоги. В частности на доходы от рекламы и даже так называемый налог на воздух – заплатить придется за пустующие квартиры. Ну и, конечно, в своем фирменном стиле правящая партия отрезала оппонентов от общественного телевидения. Кандидатов от «Гражданской коалиции» просто не пустили на ток-шоу, заявив, что их нет в списках.

Кшиштоф Толвинский, лидер оппозиционной партии «Фронт» (Польша):

Приближаются выборы, и всех интересуют способы влияния. Зеленский сделал ставку на оппозицию, как и американцы. Потому что они не могут договориться с теми, кто сейчас у власти. Контакт с оппозицией будет быстрее и лучше, считают в Штатах.

И пока жители буквально на себе тащат масштаб нахлынувших проблем, руководство страны пытается превратить ее в неприступную крепость. Границы закрыты для беженцев. Амбарный замок на ней и для украинской пшеницы. А тем временем ПиС затевает очередной отвлекающий маневр. В ход идут громогласные патриотические речи. «Право и справедливость» давно окружила себя стенами. Падут ли они 15 октября? Петр Бельский:

Если оппозиция захватит власть, она может даже увеличить финансовые издержки бюджета. Она может влить 60, 70, кто знает, может, и 100 миллиардов злотых в качестве дополнительных средств. Выбирать полякам придется из двух зол. Но как понять, какое из них меньшее, если один за другим вспыхивают политические скандалы. Коррупция в высших эшелонах власти – главный прием оппозиции, применяемый против ПиС. Впрочем, партия Качинского и так давно воспринимается как мафиозная структура. Так что едва ли такое грязное белье удивило поляков. Зато удивило Германию. Берлин с нападками обрушился на Варшаву из-за визового скандала. Олаф Шольц призвал польские власти дать разъяснения по поводу продажи шенгенских виз гражданам Африки и Азии.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги, еще больше усугубляет проблему.

Это, конечно, не единственный скандал с участием правящей партии. Как выяснилось, ее глава вымогал взятку у австрийского бизнесмена за одобрение строительства небоскребов в Варшаве. «Газета Выборча» опубликовала фрагменты допроса предпринимателя. Доказательства есть, а вот судебных разбирательств или хотя бы публичных объяснений нет. Впрочем, многие стороны своей жизни Моравецкий предпочитает не освещать.

Активы Матеуша Моравецкого должны стать публичными, тем более что вокруг его интересов много вопросов, а его недвижимость может стать потенциальным поводом для шантажа.