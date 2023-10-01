Минкульт Украины готовит марку с изображением нациста, которого чествовали в канадском парламенте

Польша не единственная, кто сильно оскандалился. Официальная Оттава до сих пор продолжает извиняться за последнее заседание парламента, который аплодировал стоя украинскому нацисту и назвал его героем, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

98-летний Ярослав Гунько, которого так тепло принимали в канадском парламенте, в свое время входил в состав первой украинской дивизии, также известной как дивизия Ваффен-СС «Галичина», и отметился в зверствах над белорусами, поляками, евреями. А сегодня этому человеку рукоплещет президент Украины, который является этническим евреем. Хотя сейчас и Зеленского, и Гунько пытаются обелить.

Минкульт Украины направил в правительство письмо, в котором указал, что дивизия «Галичина» – никакие не нацисты (это стало известно журналистам издания Politico) – и выпускают почтовую марку с изображением пособника Третьего Рейха. Вот такие на Украине сейчас герои. Но таких, как Гунько, в Канаде еще много.

Среди беженцев из послевоенной Европы, которых приняла Канада, были и 10 тысяч человек личного состава дивизии СС «Галичина», которая сдалась англичанам в конце войны. Установлено, что минимум две тысячи из них осели в этой стране. Их не выдавали СССР. Местная комиссия по военным преступлениям не принимала доказательства, полученные из коммунистических стран. Многие въезжали в Канаду по поддельным документам, меняя личность. Так, например, в эту страну въехал Владимир Катрюк, палач Хатыни. Его дело начали расследовать в 1999 году. Но после проверок, длившихся 8 лет, правительство Канады отказалось выдать Катрюка. В итоге палач-эсэсовец прожил 93 года и умер не осужденным.