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Трагедия в Нови-Саде – в Сербии продолжаются антикоррупционные акции

17 февраля 2025 07:39
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Беспокойная ночь в Сербии. В одном из городов в сотне километров от столицы – тысячи людей вышли на антикоррупционные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в Нови-Саде – в Сербии продолжаются антикоррупционные акции-2

Манифестанты призвали власти наказать всех виновных в ноябрьской трагедии в Нови-Саде. Там обрушился козырек недавно отремонтированного железнодорожного вокзала, погибли 15 человек. По мнению митингующих, ЧП произошло из-за халатности чиновников. Уже арестованы 11 человек. Чтобы доказать прозрачность контрактов, опубликована вся строительная документация.

# Протесты # Международная политика

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