Трагедия в Нови-Саде – в Сербии продолжаются антикоррупционные акции

Беспокойная ночь в Сербии. В одном из городов в сотне километров от столицы – тысячи людей вышли на антикоррупционные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты призвали власти наказать всех виновных в ноябрьской трагедии в Нови-Саде. Там обрушился козырек недавно отремонтированного железнодорожного вокзала, погибли 15 человек. По мнению митингующих, ЧП произошло из-за халатности чиновников. Уже арестованы 11 человек. Чтобы доказать прозрачность контрактов, опубликована вся строительная документация.