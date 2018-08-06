В Германии муха помешала двум десяткам людей установить мировой рекорд

Новости Германии. В немецком городе Нидда группа энтузиастов из 20 человек хотела установить новый мировой рекорд. Муха была против.

Как сообщает Der Spiegel, два десятка человек две недели выстраивали длинную цепочку домино, чтобы установить несколько мировых рекордов. Энтузиасты собирались выстроить 600 000 костяшек, что примерно на 62 000 доминошек больше предыдущего рекорда. Но в их планы вмешалось насекомое.

В пятницу вечером муха приземлилась на костяшку размером с ноготь и преждевременно начала цепную реакцию падающих доминошек. Из-за случившегося участники не успели поставить все костяшки.

Как уточняет издание Deutsche Welle, труды энтузиастов, хотя и не принесли желаемый результат, не были потрачены впустую. Из запланированных 600 000 костяшек упали 596 229.

Участникам удалось установить четыре мировых рекорда: самая длинная цепная реакция домино (около 15 минут), самая длинная стена домино, самая крупная спираль домино и самый большой куб домино.

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