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Носорог пытался перевернуть машину с туристами в мексиканском сафари-парке

05 августа 2018 18:58
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Новости Мексики. В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зверь атаковал путешественников, когда те остановились на дороге в сафари-парке.

Носорог пытался перевернуть машину с туристами в мексиканском сафари-парке-1

Все шло хорошо, путешественники наблюдали за дикими животными. Вдруг огромный самец носорога подбежал и попытался перевернуть машину. До этого он распугал зебр. К счастью, никто не пострадал.

Как оказалось, такое агрессивное поведение зверя объяснялось тем, что рядом находилась самка носорога.

# Дикие животные # Фотофакт

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