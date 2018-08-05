Носорог пытался перевернуть машину с туристами в мексиканском сафари-парке

Новости Мексики. В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зверь атаковал путешественников, когда те остановились на дороге в сафари-парке.

Все шло хорошо, путешественники наблюдали за дикими животными. Вдруг огромный самец носорога подбежал и попытался перевернуть машину. До этого он распугал зебр. К счастью, никто не пострадал.

Как оказалось, такое агрессивное поведение зверя объяснялось тем, что рядом находилась самка носорога.