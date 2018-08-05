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Из-за жары скончались три человека: в Европе + 50 градусов

05 августа 2018 18:53
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Европа изнывает от жары. Во многих странах столбик термометра приблизился к отметке 50 градусов. Жертвами палящего солнца в Испании уже стали три человека. Мужчины скончались от теплового удара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Из-за жары скончались три человека: в Европе + 50 градусов-1

Предпоследний уровень опасности объявлен почти в 40 департаментах Франции. Красный действует более чем в двух десятках итальянских городов. Из-за сильнейшей засухи в Германии урожай зерновых будет самым низким за последние 15 лет.

Из-за жары скончались три человека: в Европе + 50 градусов-4

Тем временем, в Бельгии власти ввели режим жёсткой экономии воды. Из-за жары горят леса в Норвегии и Швеции.

# Погода # Фотофакт

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