Из-за жары скончались три человека: в Европе + 50 градусов

Европа изнывает от жары. Во многих странах столбик термометра приблизился к отметке 50 градусов. Жертвами палящего солнца в Испании уже стали три человека. Мужчины скончались от теплового удара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Предпоследний уровень опасности объявлен почти в 40 департаментах Франции. Красный действует более чем в двух десятках итальянских городов. Из-за сильнейшей засухи в Германии урожай зерновых будет самым низким за последние 15 лет.