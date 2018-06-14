В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт

Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик. Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров, а масса – 680 килограммов. Запуск бумажного изделия был проведён в аэропорту города Фичберг при помощи подъёмного крана. За происходящим наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.

Фото: facebook.com/jerrywayneosceola

«Вау! Спасибо всем, кто принял участие в создании крупнейшего в мире летающего бумажного самолёта! Более пяти тысяч людей всех возрастов, социальный статусов и способностей объединились, чтобы создать это произведение искусства», – рассказал один из участников проекта.

Фото: facebook.com/jerrywayneosceola