В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт
Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик.
Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров, а масса – 680 килограммов. Запуск бумажного изделия был проведён в аэропорту города Фичберг при помощи подъёмного крана. За происходящим наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.
Фото: facebook.com/jerrywayneosceola
«Вау! Спасибо всем, кто принял участие в создании крупнейшего в мире летающего бумажного самолёта! Более пяти тысяч людей всех возрастов, социальный статусов и способностей объединились, чтобы создать это произведение искусства», – рассказал один из участников проекта.
Фото: facebook.com/jerrywayneosceola
Отмечается, что над созданием крупнейшего бумажного самолётика трудились около четырёх лет.
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