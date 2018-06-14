Прямой эфир

В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт

14 июня 2018 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик.  

Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров, а масса – 680 килограммов. Запуск бумажного изделия был проведён в аэропорту города Фичберг при помощи подъёмного крана. За происходящим наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.  

В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт-1

Фото: facebook.com/jerrywayneosceola  

«Вау! Спасибо всем, кто принял участие в создании крупнейшего в мире летающего бумажного самолёта! Более пяти тысяч людей всех возрастов, социальный статусов и способностей объединились, чтобы создать это произведение искусства», – рассказал один из участников проекта.  

В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт-4

Фото: facebook.com/jerrywayneosceola  

Отмечается, что над созданием крупнейшего бумажного самолётика трудились около четырёх лет.  

Весной 2018 года шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса.  

1374 аппарата 13 минут выполняли синхронный полет – подробнее здесь.  

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прибрежные города по всему миру под угрозой. Скорость таяния льдов Антарктики выросла в три раза за 5 лет
14 июня 2018 14:29

Прибрежные города по всему миру под угрозой. Скорость таяния льдов Антарктики выросла в три раза за 5 лет

Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение
14 июня 2018 12:01

Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение

Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек
14 июня 2018 11:33

Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек