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В Германии может закрыться крупнейший в мире химический завод – дефицит газа

28 июня 2022 11:08
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Новости Германии. В Германии из-за нехватки газа может закрыться одно из крупнейших не только в стране, но и в мире химическое предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии может закрыться крупнейший в мире химический завод – дефицит газа-1

Если это произойдет, то последствия скажутся на всей экономике страны. Вдобавок это усилит и мировой продовольственный кризис. Ведь предприятие производило аммиак, ключевой ингредиент удобрений. С учетом того, что рынок уже остро ощущает их дефицит, то это может стать болезненным ударом для сельхозпроизводителей. Как заявили в руководстве химзавода, с такой ситуацией им сталкиваться еще не приходилось. Кроме того, на закрытие предприятия потребуется время, так как немедленная остановка может привести к аварии, что может привести к экологической катастрофе.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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