В Перу началась забастовка дальнобойщиков. Армии и полиции разрешили применять силу

Новости Перу. В Перу началась бессрочная забастовка дальнобойщиков. Водители требуют от правительства немедленно остановить рост цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его непомерная стоимость и инфляция уже привели к разорению сотни перевозчиков в стране. Из-за протестов власти Перу ввели чрезвычайное положение. Полиция и армия теперь будут патрулировать все дороги. Им разрешили применять силу, если водители решат в знак протеста их заблокировать.