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Три дня музыки и танцев. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль

28 июня 2022 09:20
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Новости Бразилии. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три дня музыки и танцев. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль-1

Это танцевально-музыкальная битва двух команд. Перед публикой они рассказывают в своем шоу историю, которая по преданию произошла в этих краях около сотни лет назад.

Три дня музыки и танцев. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль-4

Три дня музыки и танцев. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль-6

В основе – местная легенда о воскресшем быке. Действо разворачивается на арене, вмещающей десятки тысяч зрителей. Их три дня подряд будут увлекать яркие цвета, музыка и танец.

# Фестиваль # Новости Бразилии # Фотофакт

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