Три дня музыки и танцев. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль

Новости Бразилии. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. В Бразилии начался Паринтинский фольклорный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это танцевально-музыкальная битва двух команд. Перед публикой они рассказывают в своем шоу историю, которая по преданию произошла в этих краях около сотни лет назад.
В основе – местная легенда о воскресшем быке. Действо разворачивается на арене, вмещающей десятки тысяч зрителей. Их три дня подряд будут увлекать яркие цвета, музыка и танец.