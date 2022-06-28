В Греции водителям показали, как правильно воровать бензин

В США из-за роста цен на топливо американцы стали воровать бензин. Явление приобрело просто национальный масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами преступников становятся как простые автовладельцы, так и крупные заправки. Хищения там происходят в лучших традициях боевиков. Воры выкачивают бензин из подземных хранилищ, подогнав туда переоборудованный фургон. Самые продвинутые взламывают сети розничных продавцов топлива. Впоследствии все украденное перепродают по более низкой цене. Сейчас стоимость галлона топлива на АЗС (это более трех литров) превысила пять долларов.