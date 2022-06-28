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В Греции водителям показали, как правильно воровать бензин

28 июня 2022 10:45
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В США из-за роста цен на топливо американцы стали воровать бензин. Явление приобрело просто национальный масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции водителям показали, как правильно воровать бензин-1

Жертвами преступников становятся как простые автовладельцы, так и крупные заправки. Хищения там происходят в лучших традициях боевиков. Воры выкачивают бензин из подземных хранилищ, подогнав туда переоборудованный фургон. Самые продвинутые взламывают сети розничных продавцов топлива. Впоследствии все украденное перепродают по более низкой цене. Сейчас стоимость галлона топлива на АЗС (это более трех литров) превысила пять долларов.

В Греции водителям показали, как правильно воровать бензин-4

Топливный кризис заставил воровать и греков. Только там им на помощь пришло местное телевидение. В эфире одного из телеканалов показали сюжет с советами, как похищать бензин из чужих машин. На фоне стремительно растущих цен, литр топлива там стоит более 2,5 евро, телесюжет стал очень популярным.

# Цены на бензин # Фотофакт

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