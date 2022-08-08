В Германии миллионы людей не смогут платить за отопление

Новости Германии. Германия стоит на пороге социальной катастрофы. Из-за экономического кризиса страну ожидает рост инфляции и дефицит энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С таким заявлением выступил глава германской партии «Левая». По совам политика, ситуация внутри страны достаточно тяжелая. Доходы населения падают, а цены растут. С приближением зимы ситуация ухудшится. Миллионы людей не смогут платить за отопление. По мнению главы партии, такая ситуация возникла из-за нежелания властей решать внутриполитические вопросы. Вместо этого Бундестаг тратит деньги на поставки оружия в Украину.