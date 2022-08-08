Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен на их содержание

Новости Великобритании. Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен. Все чаще жители обращаются в благотворительные организации и центры спасения, чтобы передать им своих питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя владельцы таких организаций предпочли бы, чтобы клиентов у них было меньше, к решению хозяев относятся с пониманием. В среднем содержание собаки в Британии обходится в 1,5 тысячи фунтов стерлингов в год. Это порядка 5 тысяч белорусских рублей. В итоге звонков от людей, которым содержание животных дома больше не по карману, в 2022 году уже на 50 % больше, чем в предыдущем.