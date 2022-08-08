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Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен на их содержание

08 августа 2022 06:50
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Новости Великобритании. Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен. Все чаще жители обращаются в благотворительные организации и центры спасения, чтобы передать им своих питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен на их содержание-1

И хотя владельцы таких организаций предпочли бы, чтобы клиентов у них было меньше, к решению хозяев относятся с пониманием. В среднем содержание собаки в Британии обходится в 1,5 тысячи фунтов стерлингов в год. Это порядка 5 тысяч белорусских рублей. В итоге звонков от людей, которым содержание животных дома больше не по карману, в 2022 году уже на 50 % больше, чем в предыдущем.

# Человек и животные # Новости Великобритании # Фотофакт

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