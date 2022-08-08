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«Мира, хлеба и работы». В Аргентине устроили демонстрацию против голода и нищеты

08 августа 2022 08:48
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Новости Аргентины. В Аргентине не прекращаются протесты. В день Святого Каэтана, покровителя безработных, тысячи людей устроили демонстрацию против голода и нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мира, хлеба и работы». В Аргентине устроили демонстрацию против голода и нищеты-1

В их руках плакаты с надписями «Требуем мира, хлеба и работы». Аргентина находится в состоянии затяжного экономического кризиса. В первую очередь протестующие недовольны растущей инфляцией. Сейчас она составляет 64 %. Однако, согласно прогнозам, уже к концу года показатель достигнет 90 %. Поэтому, даже имея работу, люди не в состоянии прокормить семью из-за дорожающих продуктов. Кроме того, в стране высокий уровень бедности и безработицы.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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