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В июне на Земле зафиксировали самые короткие сутки

08 августа 2022 07:32
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Ученые зафиксировали самые короткие сутки на Земле за всю историю наблюдений. Это было 29 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне на Земле зафиксировали самые короткие сутки-1

Информация обнародована только сейчас и она свидетельствует об ускорении вращения нашей планеты вокруг своей оси. Последний рекорд это не единственное тому подтверждение. К примеру, в 2020-м исследователи зафиксировали 28 самых коротких дней за всю историю наблюдений. Геологи и астрономы полагают, что изначально Земля и другие планеты вращались очень быстро, а потом их скорость замедлилась.

# Необычное # Фотофакт

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