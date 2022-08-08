В июне на Земле зафиксировали самые короткие сутки

Ученые зафиксировали самые короткие сутки на Земле за всю историю наблюдений. Это было 29 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация обнародована только сейчас и она свидетельствует об ускорении вращения нашей планеты вокруг своей оси. Последний рекорд это не единственное тому подтверждение. К примеру, в 2020-м исследователи зафиксировали 28 самых коротких дней за всю историю наблюдений. Геологи и астрономы полагают, что изначально Земля и другие планеты вращались очень быстро, а потом их скорость замедлилась.