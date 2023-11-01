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В Германии массово сокращают рабочие места

01 ноября 2023 14:55
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Новости Германии. Рецессия, которую эксперты предрекали немецкой экономике, похоже, началась. Как сообщило федеральное статуправление, падение промышленного производства фиксируют уже три квартала подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии массово сокращают рабочие места-1

И экономисты не видят причин для улучшения ситуации в ближайшее время, так как высокие затраты на энергоносители, сокращение спроса и экспорта продукции никуда не делись. Компании сокращают рабочие места самыми быстрыми темпами за три года, поскольку новых заказов становится все меньше. Этот процесс, по мнению экспертов, продолжится и в начале будущего года.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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