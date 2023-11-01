В Германии массово сокращают рабочие места

И экономисты не видят причин для улучшения ситуации в ближайшее время, так как высокие затраты на энергоносители, сокращение спроса и экспорта продукции никуда не делись. Компании сокращают рабочие места самыми быстрыми темпами за три года, поскольку новых заказов становится все меньше. Этот процесс, по мнению экспертов, продолжится и в начале будущего года.