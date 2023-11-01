Чехи сомневаются в боеспособности собственной армии

Согласно опросу, проведенному Национальным социологическим институтом, 56 % жителей страны очень сомневаются, что их Вооруженные силы смогут отразить нападение противника. 52 % считают, что уровень подготовки солдат весьма далек от стандартов НАТО. В связи с этим 46 % чехов считают, что большие траты на военные расходы абсолютно бессмысленны.