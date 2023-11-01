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Чехи сомневаются в боеспособности собственной армии

01 ноября 2023 14:52
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Новости Чехии. Чехи теряют уверенность в боеспособности собственной армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехи сомневаются в боеспособности собственной армии-1

Согласно опросу, проведенному Национальным социологическим институтом, 56 % жителей страны очень сомневаются, что их Вооруженные силы смогут отразить нападение противника. 52 % считают, что уровень подготовки солдат весьма далек от стандартов НАТО. В связи с этим 46 % чехов считают, что большие траты на военные расходы абсолютно бессмысленны.

# Вооруженные силы # Новости Чехии # Фотофакт

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