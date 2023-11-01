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В США умер второй в мире человек с пересаженным сердцем свиньи

01 ноября 2023 12:48
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Скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию медицинского центра Мэрилендского университета в США.

В организации информировали, что умер 58-летний пациент Лоренс Фосетт, у которого было неизлечимое заболевание сердца. Мужчине была проведена трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи. С пересаженным сердцем Фоссет прожил 6 недель.

Это был второй в мире случай подобной трансплантации. В СМИ ранее сообщалось, что человек, которому была проведена первая в мире пересадка свиного сердца, прожил около двух месяцев.

# Медицина

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