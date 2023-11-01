В США умер второй в мире человек с пересаженным сердцем свиньи

Скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию медицинского центра Мэрилендского университета в США.

В организации информировали, что умер 58-летний пациент Лоренс Фосетт, у которого было неизлечимое заболевание сердца. Мужчине была проведена трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи. С пересаженным сердцем Фоссет прожил 6 недель.

Это был второй в мире случай подобной трансплантации. В СМИ ранее сообщалось, что человек, которому была проведена первая в мире пересадка свиного сердца, прожил около двух месяцев.