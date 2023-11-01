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ЦАХАЛ начал размещать ракетные крейсеры в Красном море

01 ноября 2023 14:32
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Израиль расширяет наземную операцию в Газе. Ожесточенные бои по-прежнему идут в разных частях сектора. Как заявили в Министерстве обороны, ЦАХАЛ будет вести действия не только на суше, но и на воде. Израильская армия начала размещать в Красном море свои ракетные крейсеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ начал размещать ракетные крейсеры в Красном море-1

Между тем через открытый Египтом погранпереход Газу покинули первые группы иностранцев. Египетские пограничники заявили, что сегодня готовы пропустить в страну около полутысячи беженцев. Кроме того, машины скорой помощи доставили в специально оборудованный госпиталь более 80 больных и тяжелораненых палестинцев. Как сообщили египетские власти, КПП будет открыт не всегда, людей будут принимать ограниченное количество времени.

# Международная политика # Фотофакт

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