В Финляндии проходят массовые увольнения из резерва армии

В Финляндии участились увольнения в резерве сил обороны. Также сообщается, что не хватает мест всем желающим завершить обучение. Об этом пишет РИА новости.

В этом году в армию ушли 1435 резервистов, 1200 из них – в феврале. При этом за весь прошлый год их количество было всего 1650 человек. Уволившимся требуется пройти пятидневную программу обучения на гражданской службе, но в связи с большим количеством уволившихся мест на курсах уже нет. По данным директора Центра гражданской службы, планируется провести 44 дополнительные курса, но осталось только 30 мест. На будущий год уже подготовлено 30 курсов, из которых шесть уже заняты.