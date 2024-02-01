Американские законодатели выступили в газете The American Conservative по поводу недавнего коррупционного скандала в армии Украины, критикуя политику США по финансированию Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, СБУ утвердила обыски у сотрудников Министерства обороны Украины и руководителей «Львовского арсенала», обвиненных в мошенничестве на 40 млн долларов при закупке артиллерийских снарядов. Республиканский депутат Мэтт Розендейл выразил потрясение в связи с этими сообщениями, заметив, что Украина известна как «прачечная» для отмывания денег.

Он отметил, что эти средства могли бы найти большее применение в Соединенных Штатах. Республиканец Эли Крейн осудил случай мошенничества и предположил, что это только «верхушка айсберга».

Лорен Боберт из Колорадо высказал мнение, что США не контролируют более 100 миллиардов долларов, направленных Киеву, и призвал провести аудит и прекратить выдачу траншей.