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Пассажиры самого долгого круиза становятся звёздами соцсетей

01 февраля 2024 13:43
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Пассажиры самого долгого морского круиза, он продлится 9 месяцев, стали звездами социальных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры самого долгого круиза становятся звёздами соцсетей-1

Их аккаунты с кадрами путешествия по 60 странам и повседневной жизни на борту «Серенады морей» уже набрали более 360 миллионов просмотров. Цены на билеты для посещения Мачу-Пикчу в Перу, Большого Барьерного рифа в Австралии, Великой Китайской стены и других достопримечательностей за одну поездку начинались от 54 тысяч долларов.

# Туризм

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