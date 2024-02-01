Пассажиры самого долгого круиза становятся звёздами соцсетей

Пассажиры самого долгого морского круиза, он продлится 9 месяцев, стали звездами социальных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пассажиры самого долгого морского круиза, он продлится 9 месяцев, стали звездами социальных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их аккаунты с кадрами путешествия по 60 странам и повседневной жизни на борту «Серенады морей» уже набрали более 360 миллионов просмотров. Цены на билеты для посещения Мачу-Пикчу в Перу, Большого Барьерного рифа в Австралии, Великой Китайской стены и других достопримечательностей за одну поездку начинались от 54 тысяч долларов.