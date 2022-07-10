В Германии из-за роста цен на газ под угрозой будущее производителей фарфора

Новости Германии. Энергетический кризис все больше давит на Германию. Из-за роста цен немецкому производителю фарфора грозит хрупкое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта отрасль очень сильно зависит от газа и электроэнергии. А после недавнего сокращения поставок российского голубого топлива и высоких цен на энергоносители существование многих предприятий под угрозой.

Даниэль Ешоновский, управляющий директор Kahla:

Цены на газ за последние 12 месяцев резко выросли. Сейчас цена составляет около 100-120 евро. Это означает, что многие компании больше не смогут ничего производить в Германии. А альтернативы тоже нет. В конце концов, наша единственная альтернатива – сказать, что мы больше не будем производить.