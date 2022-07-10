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В Германии из-за роста цен на газ под угрозой будущее производителей фарфора

10 июля 2022 09:42
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Новости Германии. Энергетический кризис все больше давит на Германию. Из-за роста цен немецкому производителю фарфора грозит хрупкое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии из-за роста цен на газ под угрозой будущее производителей фарфора-1

Эта отрасль очень сильно зависит от газа и электроэнергии. А после недавнего сокращения поставок российского голубого топлива и высоких цен на энергоносители существование многих предприятий под угрозой.  

В Германии из-за роста цен на газ под угрозой будущее производителей фарфора-4

Даниэль Ешоновский, управляющий директор Kahla:  
Цены на газ за последние 12 месяцев резко выросли. Сейчас цена составляет около 100-120 евро. Это означает, что многие компании больше не смогут ничего производить в Германии. А альтернативы тоже нет. В конце концов, наша единственная альтернатива сказать, что мы больше не будем производить.  

В Германии из-за роста цен на газ под угрозой будущее производителей фарфора-7

Угроза банкротства висит и над другими отраслями Германии, которые зависят от энергии. В том числе химическая, металлургическая, бумажная и керамическая. Так как альтернативы российскому газу действительно нет. Собственные хранилища не обладают достаточным запасом. А правительство лишь начинает разрабатывать аварийный план.  

# Кризис в ЕС # Даниэль Ешоновский # Новости Германии # Фотофакт

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