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Бывший сотрудник ООН о НАТО: «Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны»

10 июля 2022 09:16
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Расширение НАТО угрожает миру и сеет разногласия. Об этом заявил бывший сотрудник ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бывший сотрудник ООН о НАТО: «Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны» -1

По его словам, после Второй мировой войны Альянс только и делает, что разжигает конфликты между странами. А расширение НАТО под эгидой мира и попытка включить Украину в организацию являются фундаментальной причиной продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом. Сейчас Альянс потерял любое доверие.  

Бывший сотрудник ООН о НАТО: «Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны» -4

Атиф Кубурси, канадский экономист:  
Я думаю, что НАТО утратило свою миссию и свои цели. Зачем нам в мире, где мы все работаем над сотрудничеством, подразделения, системы, разделители, которые увеличивают шансы и вероятность полного уничтожения? Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны и насилия.  

Бывший сотрудник ООН о НАТО: «Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны» -7

Кроме того, по словам эксперта, западные страны не желают останавливать расширение НАТО. Хотя им следовало бы это сделать. Альянс не должен окружать Россию. А вместо предоставления Украине членства в НАТО, следует расширять с ней экономическую деятельность.  

# НАТО # Атиф Кубурси # Фотофакт

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