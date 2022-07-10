Бывший сотрудник ООН о НАТО: «Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны»

Расширение НАТО угрожает миру и сеет разногласия. Об этом заявил бывший сотрудник ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, после Второй мировой войны Альянс только и делает, что разжигает конфликты между странами. А расширение НАТО под эгидой мира и попытка включить Украину в организацию являются фундаментальной причиной продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом. Сейчас Альянс потерял любое доверие.

Атиф Кубурси, канадский экономист:

Я думаю, что НАТО утратило свою миссию и свои цели. Зачем нам в мире, где мы все работаем над сотрудничеством, подразделения, системы, разделители, которые увеличивают шансы и вероятность полного уничтожения? Нам не нужны союзы, единственной целью которых является разжигание войны и насилия.