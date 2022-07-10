В Китае мужчина с ножом удерживал людей в заложниках

Новости Китая. В больнице Шанхая мужчина с ножом напал на людей. Четыре человека пострадали. Их состояние удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, преступник удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы. Известно, что правоохранители выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников. Сейчас злоумышленник задержан. Его мотивы неизвестны. Ведется расследование.