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В Китае мужчина с ножом удерживал людей в заложниках

10 июля 2022 09:38
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Новости Китая. В больнице Шанхая мужчина с ножом напал на людей. Четыре человека пострадали. Их состояние удовлетворительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае мужчина с ножом удерживал людей в заложниках-1

Как сообщили в полиции, преступник удерживал людей в заложниках в амбулаторном отделении больницы. Известно, что правоохранители выстрелили и ранили нападавшего, когда он хотел поранить одного из заложников. Сейчас злоумышленник задержан. Его мотивы неизвестны. Ведется расследование.  

# Захват заложников # Новости Китая # Фотофакт

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