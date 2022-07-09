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412 детских имён в списке убитых в Донбассе. Что рассказывает немецкая журналистка?

09 июля 2022 15:02
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Международные журналисты создали интерактивную карту с именами убитых в Донбассе детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

412 детских имён в списке убитых в Донбассе. Что рассказывает немецкая журналистка?-1

В нее включены те, кто погиб от западного оружия, поставленного Украине. Например, за два дня обстрелов в Донецке погибли четыре ребенка. А всего этот скорбный список насчитывает 412 имен. Вот что рассказывает немецкая журналистка Алина Липп.

412 детских имён в списке убитых в Донбассе. Что рассказывает немецкая журналистка?-4

Алина Липп, немецкая журналистка:
Мы находимся под обстрелом здесь каждый день. Мирные жители гибнут каждый день. И обстрелы ведутся совсем не по военным целям. Большинство мужчин сейчас находятся на фронте. Здесь же женщины, дети, пожилые люди. И поэтому я спрашиваю себя: зачем Запад до сих пор посылает сюда оружие? Зачем он финансирует эти убийства мирных жителей? Люди Европы, пожалуйста, выступите против этих поставок оружия. Встаньте на защиту жизни детей в Донбассе!

Пока же, к сожалению, говорить о прекращении поставок оружия Западом Украине не приходится. Все с точностью до наоборот. Так, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи. Речь идет как о передаче вооружения, так и о подготовке украинских военных.

# Международная политика # Алина Липп # Джо Байден # Фотофакт

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