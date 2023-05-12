В Великобритании фармацевты смогут лечить граждан

Новости Великобритании. Медицинский сектор Британии ожидают нововведения. Теперь лечить жителей королевства смогут и фармацевты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реформа, которая обойдется государству более чем в 600 миллионов фунтов стерлингов, вступит в силу уже зимой.

Часто британцы жалуются на то, что попасть к врачам трудно. Запись ведется на несколько месяцев вперед. В связи с чем в стране решили снизить нагрузку на специалистов и делегировать часть их полномочий. Так, в будущем в аптеках смогут выписывать рецепты на лекарства при определенных заболеваниях. Ожидается, что таким образом за несколько лет количество приемов у врачей уменьшится на 15 миллионов.