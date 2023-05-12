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В Великобритании фармацевты смогут лечить граждан

12 мая 2023 12:57
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Новости Великобритании. Медицинский сектор Британии ожидают нововведения. Теперь лечить жителей королевства смогут и фармацевты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реформа, которая обойдется государству более чем в 600 миллионов фунтов стерлингов, вступит в силу уже зимой.  

В Великобритании фармацевты смогут лечить граждан-1

Часто британцы жалуются на то, что попасть к врачам трудно. Запись ведется на несколько месяцев вперед. В связи с чем в стране решили снизить нагрузку на специалистов и делегировать часть их полномочий. Так, в будущем в аптеках смогут выписывать рецепты на лекарства при определенных заболеваниях. Ожидается, что таким образом за несколько лет количество приемов у врачей уменьшится на 15 миллионов.  

# Медицина # Новости Великобритании # Фотофакт

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