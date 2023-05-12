Секретарь СНБО Данилов: Киев хочет завершить войну к зиме

Киев хочет полностью завершить украинский конфликт к зиме 2023 года. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Согласно киевскому плану, Украине должны быть возвращены границы 1991 года, отметил он. При этом Киев не будет ставить временные рамки: боевые действия будут идти до тех пор, пока цель не будет достигнута. Контрнаступательных операций со стороны ВСУ будет столько, сколько потребуется для реализации плана Киевом, сказал Данилов, дополнив, что уже к зиме Украина желает покончить с войной.