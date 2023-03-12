В Гааге на протесты вышли тысячи фермеров – пригнали тракторы и заблокировали автомагистрали

Новости Нидерландов. В Гааге полиция использовала водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи фермеров выступили против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.
Новости Нидерландов. В Гааге полиция использовала водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи фермеров выступили против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.
Демонстранты пригнали на акцию тракторы и грузовую технику и заблокировали автомагистрали. Полиция призывала протестующих разойтись, но на просьбу правоохранителей активисты не отреагировали.
В результате разгонять демонстрантов пришлось с помощью водометов. Некоторые митингующие оказали сопротивление, в результате как минимум двое полицейских получили легкие ранения. Порядка 700 активистов задержаны.
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