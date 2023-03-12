Прямой эфир

В Гааге на протесты вышли тысячи фермеров – пригнали тракторы и заблокировали автомагистрали

12 марта 2023 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. В Гааге полиция использовала водометы для разгона протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи фермеров выступили против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.

В Гааге на протесты вышли тысячи фермеров – пригнали тракторы и заблокировали автомагистрали-1

Демонстранты пригнали на акцию тракторы и грузовую технику и заблокировали автомагистрали. Полиция призывала протестующих разойтись, но на просьбу правоохранителей активисты не отреагировали.

В Гааге на протесты вышли тысячи фермеров – пригнали тракторы и заблокировали автомагистрали-4

В результате разгонять демонстрантов пришлось с помощью водометов. Некоторые митингующие оказали сопротивление, в результате как минимум двое полицейских получили легкие ранения. Порядка 700 активистов задержаны.

В Гааге на протесты вышли тысячи фермеров – пригнали тракторы и заблокировали автомагистрали-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Забастовка во Франции переросла в бои с полицией – протестующие жгли мусорные баки и разбивали витрины
12 марта 2023 08:19

Забастовка во Франции переросла в бои с полицией – протестующие жгли мусорные баки и разбивали витрины

Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией
11 марта 2023 17:45

Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией

Польские военные устанавливают противотанковые заграждения на дорогах, ведущих в Беларусь
11 марта 2023 15:52

Польские военные устанавливают противотанковые заграждения на дорогах, ведущих в Беларусь