Забастовка во Франции переросла в бои с полицией – протестующие жгли мусорные баки и разбивали витрины

Новости Франции. Седьмой день общенациональной забастовки во Франции завершился столкновениями протестующих с полицией. Самые ожесточенные стычки прошли в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на улицы вышли более 350 тысяч человек.

Мирного шествия не получилось, довольно быстро митинг перерос в массовые беспорядки. Активисты поджигали мусорные баки, разбивали витрины, строили баррикады и зажигали петарды. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Не менее 12-ти протестующих задержаны.

Напомним, недовольство французов вызвало решение властей о повышении пенсионного возраста. Несмотря на массовые протесты, на диалог с демонстрантами правительство не идет.

Накануне Макрон в очередной раз отказался от встречи с представителями профсоюзов и заявил о невозможности повернуть реформу вспять. Тем более Сенат Франции ее уже одобрил. «За» проголосовали 195 человек, «против» – 112. Значит, пенсионный возраст в стране поднимут с 62 до 64 лет. Протестующих это, конечно, не устраивает, и они не намерены сдаваться.