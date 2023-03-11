Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией

В Госпогранслужбе Украины объясняют, что траншеи станут препятствием для нелегального пересечения госграницы людьми и контрабанды.

Об этом пресс-офицеру Пограничной полиции Молдавии Раисе Новицки сообщили украинские коллеги. Траншеи находятся на украинских землях рядом с КПП и около дорог в непосредственной близости от госграницы, приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в конце февраля оборонное ведомство Российской Федерации информировало о возможном вторжении ВСУ в Приднестровье. Тогда в Минобороны РФ рассказали, что поводом скорее всего станет инсценировка наступательной операции со стороны российских военных. В Молдавии отрицали, что есть какие-либо прямые угрозы для безопасности страны.