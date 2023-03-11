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Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией

11 марта 2023 17:45
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В Госпогранслужбе Украины объясняют, что траншеи станут препятствием для нелегального пересечения госграницы людьми и контрабанды.  

Об этом пресс-офицеру Пограничной полиции Молдавии Раисе Новицки сообщили украинские коллеги. Траншеи находятся на украинских землях рядом с КПП и около дорог в непосредственной близости от госграницы, приводит ее слова РИА Новости.  

Ранее сообщалось, что в конце февраля оборонное ведомство Российской Федерации информировало о возможном вторжении ВСУ в Приднестровье. Тогда в Минобороны РФ рассказали, что поводом скорее всего станет инсценировка наступательной операции со стороны российских военных. В Молдавии отрицали, что есть какие-либо прямые угрозы для безопасности страны.  

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# Международная политика

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