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В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма

06 февраля 2024 08:01
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В Германии после небольшого перерыва вновь вспыхнули протесты против возрождения правого экстремизма в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма-1

Тысячи людей вышли на улицы Франкфурта, крупнейшего города ФРГ, с требованием запретить деятельность право-популистской партии «Альтернатива для Германии». Немцев беспокоит, что она может одержать победу на трех сентябрьских государственных выборах в Восточной Германии.

В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма-4

Я здесь для того, чтобы мы могли, наконец, показать, что существует подавляющее большинство, которое выступает против правого экстремизма. И мы хотим показать, что немцы не поддерживают «Альтернативу для Германии».

В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма-7

АдГ нас очень беспокоит. Скатывание демократии вправо просто неприемлемо. И я думаю, что нам действительно нужно бороться за то, чтобы этого не случилось. Чтобы никогда больше не повторились мрачные страницы истории нашей страны.

В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма-10

Несмотря на то, что, согласно последним опросам, уровень доверия к АдГ упал ниже 20 %, она все равно остается на втором месте в рейтинге партий ФРГ. Протесты последовали за сообщением в прошлом месяце о том, что два высокопоставленных представителя «Альтернативы для Германии» присутствовали на встрече, чтобы обсудить планы массовой депортации мигрантов, даже имеющих немецкое гражданство.

# Международная политика # Новости Германии

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