В ФРГ вновь вспыхнули акции против возрождения правого экстремизма

В Германии после небольшого перерыва вновь вспыхнули протесты против возрождения правого экстремизма в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы Франкфурта, крупнейшего города ФРГ, с требованием запретить деятельность право-популистской партии «Альтернатива для Германии». Немцев беспокоит, что она может одержать победу на трех сентябрьских государственных выборах в Восточной Германии.

Я здесь для того, чтобы мы могли, наконец, показать, что существует подавляющее большинство, которое выступает против правого экстремизма. И мы хотим показать, что немцы не поддерживают «Альтернативу для Германии».

АдГ нас очень беспокоит. Скатывание демократии вправо просто неприемлемо. И я думаю, что нам действительно нужно бороться за то, чтобы этого не случилось. Чтобы никогда больше не повторились мрачные страницы истории нашей страны.