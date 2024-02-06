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В Госдепе грубо ответили на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

06 февраля 2024 07:39
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Заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Патель в грубой форме прокомментировал вопрос о том, что Вашингтон может провести расследование теракта Киева против самолета Ил-76. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что он вообще отказался давать комментарии по поводу теракта и посоветовал обсудить его с партнерами из Украины.

24 января ВСУ подбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором погибли все находящиеся на борту: 65 украинских пленных, три русских офицера и шесть человек экипажа. Было установлено, что украинские военнослужащие атаковали самолет двумя снарядами из района Липцы Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин назвал это предательством Киева по отношению к своим гражданам. Российская сторона настаивает на проведении международного разбирательства, но международные организации не проявляют интереса, а западные СМИ стараются замять ситуацию.

# Международная политика

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