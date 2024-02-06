Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины

Американский лидер Джо Байден готов наложить вето на закон о предоставлении помощи Израилю, если он не будет включать поддержку Украины и оборону границ. Об этом пишет ТАСС.

Администрация против этого законопроекта, потому что он не предусматривает защиты границ и поддержки Украины. Группа конгрессменов внесла законопроект 3 февраля, и на этой неделе ожидается голосование по нему.

Тажке Сенат 4 феврале представил пакет соглашений о финансировании дополнительных расходов на 2024 финансовый год, включающий ужесточение охраны границ, помощь Украине и Израилю. Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон считает это предложение непроходным.