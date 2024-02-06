Прямой эфир

Байден наложит вето на проект помощи Израилю без Украины

06 февраля 2024 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский лидер Джо Байден готов наложить вето на закон о предоставлении помощи Израилю, если он не будет включать поддержку Украины и оборону границ. Об этом пишет ТАСС.

Администрация против этого законопроекта, потому что он не предусматривает защиты границ и поддержки Украины. Группа конгрессменов внесла законопроект 3 февраля, и на этой неделе ожидается голосование по нему.

Тажке Сенат 4 феврале представил пакет соглашений о финансировании дополнительных расходов на 2024 финансовый год, включающий ужесточение охраны границ, помощь Украине и Израилю. Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон считает это предложение непроходным.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
В Госдепе грубо ответили на вопрос о расследовании теракта с Ил-76
06 февраля 2024 07:39

В Госдепе грубо ответили на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

На Гаити требуют от правительства ликвидировать преступность
06 февраля 2024 07:28

На Гаити требуют от правительства ликвидировать преступность

Японскую столицу накрыл сильный снегопад
06 февраля 2024 06:55

Японскую столицу накрыл сильный снегопад