Латвийские фермеры обещают заблокировать столицу

Латвию вслед за другими странами Евросоюза накрыла волна фермерских протестов. Более тысячи тракторов и другой сельхозтехники заняли улицы как минимум 16 городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования аграриев очень похожи на те, что выдвигают их коллеги в других странах: запретить импорт дешевой сельхозпродукции, снизить налог на добавленную стоимость на свои фрукты, ягоды и овощи, увеличить долю отечественных продуктов в магазинах и сократить бюрократию в отрасли. Как заявили представители фермерских союзов, звучавшие ранее обещания политиков решить эти и другие вопросы так и остались пустыми словами. Именно поэтому фермеры и вышли с протестами.

Рихардс Кадировс, глава фермерского союза (Латвия):

Фермеры эту акцию проводят потому, что чаша терпения переполнилась. Непосвященные думают, что мы устраиваем протестные акции, чтобы получить дополнительные блага, деньги или какие-то еще компенсации. Но на самом деле практически все требования, которые мы выдвинули, можно выполнить без каких-то дополнительных компенсаций или финансирования.