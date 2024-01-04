В Финляндии зафиксировали температурный минимум

Один за другим бьет погодные рекорды Финляндия. Там второй раз за день установился температурный минимум этой зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбик термометра опустился до отметки в -42,5 градуса по Цельсию. Рекорд зафиксирован в аэропорту Энонтекие. По данным синоптиков, с 2000 года примерно те же значения в стране фиксировали всего трижды. Последний раз 12 лет назад.