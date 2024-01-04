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В Финляндии зафиксировали температурный минимум

04 января 2024 14:50
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Один за другим бьет погодные рекорды Финляндия. Там второй раз за день установился температурный минимум этой зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии зафиксировали температурный минимум-1

Столбик термометра опустился до отметки в -42,5 градуса по Цельсию. Рекорд зафиксирован в аэропорту Энонтекие. По данным синоптиков, с 2000 года примерно те же значения в стране фиксировали всего трижды. Последний раз 12 лет назад.

# Погода # Новости Финляндии

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