Белый дом: военная помощь США Киеву приостановлена до выделения средств Конгрессом

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что у США иссякли запасы средств для оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что последний пакет помощи, который подписал президент Америки Джо Байден, еще не был доставлен в Украину в полной мере. Для дальнейшей поддержки Украины необходимо одобрение выделения дополнительных средств. Однако республиканцы заявили, что не будут поддерживать такое предложение, если администрация Байдена не поменяет свою политику по защите американских границ. В итоге никакого компромисса достигнуто не было, и палата представителей ушла на зимние каникулы.