Индия опровергла поставки снарядов в Украину

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на пресс-брифинге в Нью-Дели категорически отверг сведения о том, что Индия направила в Украину боеприпасы для артиллерии. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление прозвучало как ответ на появившиеся в СМИ сведения о том, что армия Украины начала применять боеприпасы производства Индии. Речь идет о видео, опубликованном в социальных сетях и показывающем 155-миллиметровый снаряд производства Индии, который используют украинские Вооруженные силы.