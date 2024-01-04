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Индия опровергла поставки снарядов в Украину

04 января 2024 14:25
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Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на пресс-брифинге в Нью-Дели категорически отверг сведения о том, что Индия направила в Украину боеприпасы для артиллерии. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление прозвучало как ответ на появившиеся в СМИ сведения о том, что армия Украины начала применять боеприпасы производства Индии. Речь идет о видео, опубликованном в социальных сетях и показывающем 155-миллиметровый снаряд производства Индии, который используют украинские Вооруженные силы.

# Международная политика

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