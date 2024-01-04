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В Германии заявили, что 2024 год будет решающим для в конфликте в Украине

04 января 2024 14:40
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В эфире телеканала Welt Роланд Катер, немецкий генерал в отставке, выразил мнение, что 2024 год будет ключевым в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал мнение, что в настоящее время инициатива больше находится на стороне России, и отметил возможность достижения дипломатического урегулирования в этом году.

С 4 июня украинские Вооруженные силы безуспешно пытаются начать наступление. Однако, несмотря на существенные потери, Киеву не удается достичь значительных успехов. Власти Украины обвинили НАТО в недостаточном снабжении, в результате чего Альянс заявил, что Киев получает все необходимое.

26 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешном выполнении главной задачи специальной военной операции 2023 года – срыве контрнаступления ВСУ.

# Международная политика

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