Лавров: Трамп находится под колоссальным давлением со стороны ЕС и руководства НАТО

Тем временем за океаном Дональд Трамп опять раскладывает карты, на этот раз, видимо, в попытках узнать, чем же еще можно потрясти мировое сообщество. На этот раз лидер США поставил ультиматум Москве. Трамп призвал Кремль, цитата: в течение 50 дней урегулировать конфликт в Украине. В противном случае Вашингтон введет для России пошлины размером в 100 %. Очевидно, риторика Трампа в отношении Москвы резко сменила курс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кремль в свою очередь отреагировал сдержанно. Как подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, заявление главы Белого дома серьезное, однако Владимир Путин может дать ответ, если сочтет это необходимым. Тем временем глава МИД России назвал ультиматумы Трампа явлением не новым: «24 часа, 100 дней» – меняются лишь дедлайны. При этом Сергей Лавров напомнил народную мудрость: «Не рой другому яму», и заявил, что Москва справится с достоинством, как обычно. И подобная неприступность и безвыходность явно садит американского лидера на коня.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Очевидно, что он находится под колоссальным, я бы сказал, непристойным давлением со стороны Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, которые нагло поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным вооружением, в том числе наступательным, за счет все большего ущерба налогоплательщикам западных стран.

Ирония в том, что Трамп требует от России закончить войну так же легко, как и приводит в действие новые тарифы – с одного твита. Мир, конечно, не соцсеть, но кое-кто до сих пор этого не понял. Так, 1 августа заканчивается «тарифная передышка» почти со 100 государствами, которым Трамп угрожал торговыми санкциями с апреля. Уведомления о введении новых пошлин уже разосланы Белым домом и будут приведены в действие, если страны, попавшие в немилость, не сядут за стол переговоров с США. На этом фоне угроза Вашингтона наказать торговых партнеров России к сентябрю выглядит ничтожной. То есть уже к осени мир может оказаться в новой экономической реальности, где 100-процентные пошлины – лишь капля в океане протекционизма.