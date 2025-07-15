Лавров: Трамп находится под колоссальным давлением со стороны ЕС и руководства НАТО
Тем временем за океаном Дональд Трамп опять раскладывает карты, на этот раз, видимо, в попытках узнать, чем же еще можно потрясти мировое сообщество. На этот раз лидер США поставил ультиматум Москве. Трамп призвал Кремль, цитата: в течение 50 дней урегулировать конфликт в Украине. В противном случае Вашингтон введет для России пошлины размером в 100 %. Очевидно, риторика Трампа в отношении Москвы резко сменила курс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кремль в свою очередь отреагировал сдержанно. Как подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, заявление главы Белого дома серьезное, однако Владимир Путин может дать ответ, если сочтет это необходимым. Тем временем глава МИД России назвал ультиматумы Трампа явлением не новым: «24 часа, 100 дней» – меняются лишь дедлайны.
При этом Сергей Лавров напомнил народную мудрость: «Не рой другому яму», и заявил, что Москва справится с достоинством, как обычно. И подобная неприступность и безвыходность явно садит американского лидера на коня.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Очевидно, что он находится под колоссальным, я бы сказал, непристойным давлением со стороны Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, которые нагло поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным вооружением, в том числе наступательным, за счет все большего ущерба налогоплательщикам западных стран.
Ирония в том, что Трамп требует от России закончить войну так же легко, как и приводит в действие новые тарифы – с одного твита. Мир, конечно, не соцсеть, но кое-кто до сих пор этого не понял. Так, 1 августа заканчивается «тарифная передышка» почти со 100 государствами, которым Трамп угрожал торговыми санкциями с апреля.
Уведомления о введении новых пошлин уже разосланы Белым домом и будут приведены в действие, если страны, попавшие в немилость, не сядут за стол переговоров с США. На этом фоне угроза Вашингтона наказать торговых партнеров России к сентябрю выглядит ничтожной. То есть уже к осени мир может оказаться в новой экономической реальности, где 100-процентные пошлины – лишь капля в океане протекционизма.
Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):
Если он начнет усиливать натиск на другие страны, усиливать натиск на Россию, это приведет к тому, что антиамериканские настроения в мире взлетят просто еще больше. И взлетев, они ведь могут обернуться для США катастрофой. Это приведет к обострению прежде всего на торговом фронте. Соединенным Штатам будут резко и часто говорить «нет». И это приведет к эскалации уже другого рода, военно-политической эскалации, которой пока удавалось избежать.
При этом Вашингтон отводит Старому Свету на современной карте мира совсем не ту роль, на которую здесь рассчитывают. Очевидно, что глава Белого дома считает Евросоюз своего рода внешнеполитической нянькой Киева, которая, как он ранее заявлял, должна полностью взять ответственность за конфликт на себя. И этому есть свежее подтверждение.