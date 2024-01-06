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В Финляндии синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса

06 января 2024 19:04
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Новости Финляндии. Аномальные холода продолжают испытывать на прочность жителей Финляндии. Показатели столбиков термометров бьют все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса-1

Новый температурный минимум установился на севере страны. Синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса по Цельсию. Рекорд был установлен в Пихатунтури. По данным местных метеорологов, с начала этого века такие же значения фиксировались всего несколько раз. Последний случай был 12 лет назад.

# Погода # Новости Финляндии

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