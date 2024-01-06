В Финляндии синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса

Новый температурный минимум установился на севере страны. Синоптики зафиксировали отметку в минус 44 градуса по Цельсию. Рекорд был установлен в Пихатунтури. По данным местных метеорологов, с начала этого века такие же значения фиксировались всего несколько раз. Последний случай был 12 лет назад.