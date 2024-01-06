Политические деятели в США осознают, что ради мира в Украине страну придется разделить, пишет РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

Издание пишет, что политики в Америке приходят к пониманию того, что разделение Украины является возможностью прийти к мирному соглашению или достичь прекращения огня. Журналисты DE отмечают, что Штаты, возможно, пойдут на такой шаг вопреки желанию действующего президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.