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DE: политики США могут разделить Украину ради мира

06 января 2024 12:14
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Политические деятели в США осознают, что ради мира в Украине страну придется разделить, пишет РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

Издание пишет, что политики в Америке приходят к пониманию того, что разделение Украины является возможностью прийти к мирному соглашению или достичь прекращения огня. Журналисты DE отмечают, что Штаты, возможно, пойдут на такой шаг вопреки желанию действующего президента Украины Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.

# Международная политика

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