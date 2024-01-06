Работники лондонского метрополитена устроят забастовку почти на неделю

Новости Великобритании. Работники лондонского метрополитена устроят забастовку практически на всю следующую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за провала прошлогодних переговоров с руководством люди вновь не выйдут на свои рабочие места, остановив движение поездов по всему городу. Основными требованиями сотрудников стало повышение зарплаты и уменьшение количества рабочих часов. Если правительство все-таки не сможет согласовать с протестующими новые условия, то 8-миллионный город останется без транспортного сообщения.