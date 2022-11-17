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В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд

17 ноября 2022 11:06
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В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд. Как сообщил Национальный центр статистики, за год стоимость продовольственных товаров увеличилась на 15,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд-1

Больше всего подорожала мука – почти на 46 %. На втором месте антирейтинга – яйца и кофе, стоимость которых поднялась на 33,7 %, на 32 % стало дороже масло. По данным центра статистики, в октябре инфляция в стране достигла 8,3 %. Основные причины роста – повышение цен на электроэнергию и топливо.

# Экономический кризис # Новости Финляндии # Фотофакт

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