В Финляндии рост цен на продукты побил 40-летний рекорд. Как сообщил Национальный центр статистики, за год стоимость продовольственных товаров увеличилась на 15,7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего подорожала мука – почти на 46 %. На втором месте антирейтинга – яйца и кофе, стоимость которых поднялась на 33,7 %, на 32 % стало дороже масло. По данным центра статистики, в октябре инфляция в стране достигла 8,3 %. Основные причины роста – повышение цен на электроэнергию и топливо.