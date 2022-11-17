В Болгарии создали комиссию, которая займётся дровами – работа предстоит тяжёлая

Новости Болгарии. В Болгарии создали специальную комиссию, которая займется дровами. Работа предстоит тяжелая, так как задачи, поставленные перед ней, трудновыполнимые. А именно: решить проблему с их дефицитом и ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год дрова в стране подорожали в два раза из-за ажиотажного спроса. Только промышленные предприятия в несколько раз увеличили их потребление. Правительство пыталось найти выход из дровяного кризиса, но безуспешно. Теперь с удовольствием готово переложить решение этих проблем на плечи новоиспеченной комиссии.