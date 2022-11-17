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В Болгарии создали комиссию, которая займётся дровами – работа предстоит тяжёлая

17 ноября 2022 11:04
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Новости Болгарии. В Болгарии создали специальную комиссию, которая займется дровами. Работа предстоит тяжелая, так как задачи, поставленные перед ней, трудновыполнимые. А именно: решить проблему с их дефицитом и ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии создали комиссию, которая займётся дровами – работа предстоит тяжёлая-1

За год дрова в стране подорожали в два раза из-за ажиотажного спроса. Только промышленные предприятия в несколько раз увеличили их потребление. Правительство пыталось найти выход из дровяного кризиса, но безуспешно. Теперь с удовольствием готово переложить решение этих проблем на плечи новоиспеченной комиссии.

# Международная политика # Новости Болгарии # Фотофакт

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