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Минобороны Южной Кореи: КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря

17 ноября 2022 08:34
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КНДР провела очередные ракетные испытания. По данным минобороны Южной Кореи, Пхеньян запустил неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Южной Кореи: КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря-1

Это произошло после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет более ожесточенные действия, если США будут усиливать свое военное присутствие в регионе и расширять санкции в отношении КНДР. В 2022 году Пхеньян произвел 38 запусков, испытал рекордное количество ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую, а совсем недавно выпустил сотни артиллерийских снарядов в море, когда там проходили совместные американо-южнокорейские учения.

# Военные учения # Фотофакт

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