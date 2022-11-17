Минобороны Южной Кореи: КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Это произошло после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет более ожесточенные действия, если США будут усиливать свое военное присутствие в регионе и расширять санкции в отношении КНДР. В 2022 году Пхеньян произвел 38 запусков, испытал рекордное количество ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую, а совсем недавно выпустил сотни артиллерийских снарядов в море, когда там проходили совместные американо-южнокорейские учения.